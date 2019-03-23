2019-03-23T13:47:43+03:00
Политика

Поддерживаемые США отряды ополченцев освободили от ИГ* последнее поселение в Сирии

Борьба за Эль-Багуз продолжалась несколько недель
Марина ВЕНЦОВА
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Ополченцы освободили от ИГ* последнее поселение в СирииОполченцы освободили от ИГ* последнее поселение в СирииФото: REUTERS
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Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF), поддержку которым оказывают Соединенные Штаты, заявили о полном освобождении от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* населенного пункта Эль-Багуз, который расположен на востоке Сирии.

"Эль-Багуз был освобожден. Военная победа над "Даиш" (арабское наименование ИГ*) достигнута", - цитирует ТАСС главу информационной службы коалиции Мустафу Бали.

Населенный пукнт Эль-Багуз считался последним оплотом террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии, против которой военную операцию проводили курдские формирования, поддерживаемые ВВС западной коалиции.

Ранее сайт kp.ru писал, что возглавляемая США коалиция нанесла авиаудар по населенному пункту Эль-Багуз в провинции Дейр-эз-Зор. При этом самолеты применяли боеприпасы, содержащие запрещенный белый фосфор.

*террористическая группировка, деятельность которой запрещена в РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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