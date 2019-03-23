В Росстате назвали число курильщиков в России

СЕГОДНЯ 14:47 2019-03-23T14:47:03+03:00

По данным ведомства, 5,4% наших соотечественников не могут представить свою жизнь без сигареты

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22,5% россиян ежедневно курят табак. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Федеральной службой государственной статистики (Росстат).

Согласно результатам опроса, самой курящей группой населения оказались россияне в возрасте от 40 до 50 лет; 32,5% россиян в этом возрасте курят ежедневно. Среди жителей нашей страны в возрасте от 15 до 19 лет каждый день курят 6,9%, в возрасте 22-24 лет - 22,8%, 25-29 лет - 29,7%. 29,9% россиян в возрасте от 30 до 39 лет ежедневно курят, тогда как после 50 лет доля заядлых курильщиков снижается до 25,1%, а после 60% - до 12,2%.

На вопрос о причинах курения респонденты отвечали по-разному. Большая часть участников опроса заявила, что курит вследствие приобретенной привычки. 30,6% опрошенных назвали причиной продолжения курения недостаток силы воли, а 15,4% и 30,1% респондентов назвали табакокурение средством получения удовольствия или успокоения. Также были упомянуты такие причины, как курящее окружение (5,4% опрошенных), желание заглушить аппетит (3,4%), и необходимость скоротать время (7,4% респондентов).

На фоне аналогичного исследования, проведенного Росстатом в 2013 году, заметны некоторые изменения. Увеличилось количество молодых людей, курящих, чтобы заглушить аппетит: пять лет назад этот показатель составлял 1,1%, тогда как сейчас с этой целью курят 9% респондентов в возрасте от 15 до 19 лет. Число тех, кто не представляет свою жизнь без сигареты, также изменилось: в 2013 году по этой причине курили 4,5% курящих россиян, тогда как сейчас этот показатель составляет 5,4%.

Опрос был проведен с 20 сентября по 5 октября прошлого года во всех регионах России. Охват исследования составил 15 тысяч домашних хозяйств.

ИСТОЧНИК KP.RU