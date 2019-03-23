2019-03-23T14:50:23+03:00
В мире

Личный фотограф Ким Чен Ына поплатился должностью за усердие в работе

Мужчина был уволен за то, что во время съемки посмел заслонить лидера КНДР
Марина ВЕНЦОВА
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Ким Чен Ын уволил личного фотографа за усердие в работеКим Чен Ын уволил личного фотографа за усердие в работеФото: REUTERS
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47-летний личный фотограф Ким Чен Ына поплатился членством в партии и работой за то, что снимал северокорейского лидера слишком близко, а в какой-то момент, увлекшись работой, вообще посмел на несколько секунд заслонил своей головой главу государства. Именно это и стало причиной попадания в немилость к главе государства.

Фотограф по фамилии Ри, по версии южнокорейской газеты Daily NK, проштрафился на дне выборов в Верховное народное собрание КНДР. Именно тогда, не исключено, что случайно, он нарушил правила съемки председателя Северной Кореи.

Стремясь сделать хороший кадр, мужчина стал напротив Ким Чен Ына, что строго воспрещается делать, тем самым на несколько секунд заслонив собой главу государства перед другими камерами. Кроме того, Ри находился от северокорейского лидера на расстоянии меньше двух метров, снова нарушив строгие правила съемки северокорейского лидера.

Власти КНДР расценили ошибки Ри как оскорбление достоинства дорогого верховного вождя и уволили фотографа с работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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