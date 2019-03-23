2019-03-23T15:00:58+03:00
Политика

В МИД РФ прокомментировали возможное признание Трампом Голанских высот территорией Израиля

По словам замглавы министерства Михаила Богданова, подобные заявления подрывают перспективы урегулирования конфликта Тель-Авива с арабским миром
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В МИД России прокомментировали заявления Дональда Трампа о возможном признании Голанских высот частью ИзраиляВ МИД России прокомментировали заявления Дональда Трампа о возможном признании Голанских высот частью ИзраиляФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Признание Соединенным Штатами Голанских высот территорией Израиля может подорвать перспективы урегулирования конфликта Тель-Авива и ряда арабских стран. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Богданов.

"Это подрывает перспективы мирного урегулирования на базе (концепции) "мир в обмен на территории" и арабской мирной инициативы. Я уже не говорю о резолюциях, которые квалифицируют принятые законы об аннексии и восточного Иерусалима и Голанских высот недействительным, нелегитимным и противоречащим международному праву", - приводит агентство РИА Новости слова Богданова. Дипломат также подчеркнул, что Вашингтон может "подорвать даже сами перспективы" урегулирования конфликта Израиля и арабского мира.

Ранее сайт kp.ru сообщал о заявлении президента США Дональда Трампа о возможном признании США Голанских высот, контролируемых Израилем с 1967 года, его неотъемлемой частью. Отмечается, что соответствующее распоряжение может быть подписано американским лидером на следующей неделе

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Париже на акциях «желтых жилетов» задержали более 30 человек
Националисты проводят митинг в центре Киеве
Мединский ответил на заявление Шнурова о разгоне Минкультуры
Самолеты коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли удар по авиабазе мятежников
Порошенко: Визит Медведчука и Бойко в Москву направлен против Украины
Личный фотограф Ким Чен Ына поплатился должностью за усердие в работе
В Росстате назвали число курильщиков в России
"Я не могла особо думать о победе". После чемпионата мира Загитова сдавала допинг-тест до пяти утра
Российские СУ-27 дважды за сутки сопровождали бомбардировщики США
Поддерживаемые США отряды ополченцев освободили от ИГ* последнее поселение в Сирии
Шнуров объяснил свою фразу "Пушкин - наше не все"
Послы стран G7 предупредили власти Украины о возможном срыве выборов президента
В центре столицы Сомали прогремел мощный взрыв
На Бали за контрабанду орангутана задержан россиян
Депутат Госдумы прокомментировал заявление Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Медведев установил сроки для обновления Кодекса РФ об административных правонарушениях
Наталия Орейро попросила российский паспорт
Власти Франции запретили проведение манифестаций на Елисейских полях
В Киеве предложили учредить День памяти жертв "войны России и Украины"
МИД Венесуэлы призвал Трампа и Пенса уйти в отставку "ради будущего всего человечества"
Губернатор одной из провинций Афганистана получил ранения в результате взрывов на стадионе
Президент Казахстана подписал указ о переименовании столицы страны в Нур-Султан
Умерла Валентина Дворянинова - певица, впервые исполнившая песню "Спят усталые игрушки"
Генсек НАТО заявил о скором начале постройки в Польше объекта для хранения военной техники США
Глава МИД Германии заявил о "правильности" бомбардировок Югославии силами НАТО
Глава Минздрава назвала основную причину мужской смертности в России
Набиуллина заявила о возможном снижении ипотечных ставок до 8%