В МИД РФ прокомментировали возможное признание Трампом Голанских высот территорией Израиля

СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-23T15:00:58+03:00

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Признание Соединенным Штатами Голанских высот территорией Израиля может подорвать перспективы урегулирования конфликта Тель-Авива и ряда арабских стран. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Богданов.

"Это подрывает перспективы мирного урегулирования на базе (концепции) "мир в обмен на территории" и арабской мирной инициативы. Я уже не говорю о резолюциях, которые квалифицируют принятые законы об аннексии и восточного Иерусалима и Голанских высот недействительным, нелегитимным и противоречащим международному праву", - приводит агентство РИА Новости слова Богданова. Дипломат также подчеркнул, что Вашингтон может "подорвать даже сами перспективы" урегулирования конфликта Израиля и арабского мира.

Ранее сайт kp.ru сообщал о заявлении президента США Дональда Трампа о возможном признании США Голанских высот, контролируемых Израилем с 1967 года, его неотъемлемой частью. Отмечается, что соответствующее распоряжение может быть подписано американским лидером на следующей неделе

ИСТОЧНИК KP.RU