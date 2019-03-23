Националисты проводят митинг в центре Киеве

СЕГОДНЯ 15:23 2019-03-23T15:23:10+03:00

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В субботу, 23 марта, в Киеве вновь проходит акция протеста против коррупции в оборонной сфере Украины.

Так, сторонники «Национального корпуса» проводят согласованный с властями митинг на Майдане Незалежности. При этом многие активисты держат в руках национальные флаги, а также плакаты с требованием победить коррупцию и призывами к действующей власти уйти в отставку.

Как ожидается, после митинга националисты пройдут организованной колонной по правительственному кварталу.

Между тем правоохранители уже усилили охрану общественного порядка в центре Киева. Неподалеку от администрации президента Украины демонстрантов встречает кордон из полицейских. Кроме того, рядом стоят несколько автобусов с бойцами Нацгвардии, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлую субботу, 16 марта, в столице Украины националисты также провели акцию протеста, дойдя до администрации президента страны Петра Порошенко, который, правда, в то время находился в Полтаве. Тогда на акцию собралось несколько тысяч человек. А закончилось все тем, что протестующие закидали полицейских плюшевыми игрушками-поросятами, после чего пообещали, что через неделю соберут втрое больше людей.

ИСТОЧНИК KP.RU