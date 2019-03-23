2019-03-23T16:07:54+03:00
Политика

На Украине мужчина кухонным ножом отрезал себе ногу из-за гангрены

В связи с нехваткой денег украинец был вынужден отказаться от медицинской помощи
Марина ВЕНЦОВА
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На Украине мужчину, который отрезал себе ногу кухонным ножом, бесплатно прооперируют. Фото местного издания «Роксолана Макси»На Украине мужчину, который отрезал себе ногу кухонным ножом, бесплатно прооперируют. Фото местного издания «Роксолана Макси»
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Местный житель города Ахтырка Сумской области на Украине с жалобой на пораженную гангреной ногу обратился за помощью в центральную городскую больницу. Однако из-за нехватки денег на лечение, которые запросили медики, мужчина был вынужден отказаться от помощи врачей.

В связи с невыносимой болью, которую приходилось терпеть уже долгое время, украинец самостоятельно отрезал конечность, которую потом просто выбросил на улице.

Спустя некоторое время часть ноги конечности нашел местный пес и принес ее своему хозяину, а он уже доставил "находку" в полицию. В результате мужчину все таки госпитализировали в хирургическое отделение больницы города, в настоящее время обещают бесплатно прооперировать его и обеспечить дальнейший курс лечения.

«Владимир Григорьевич морально готов к операции и очень рад тому, что наконец-то его избавят от боли, из-за который он долгое время страдал», - сообщает местное издание «Роксолана Макси».

ИСТОЧНИК KP.RU

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