Во ФСИН рассказали, как Улюкаев отмечает свой первый день рождения в колонии

СЕГОДНЯ 16:33 2019-03-23T16:33:26+03:00

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Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, который осужден к восьми годам строго режима за взятку и в настоящее время отбывает свой срок в Тверской области, сегодня отмечает свой день рождения.

Он уже принял поздравления от руководства колонии, а также тех, кому он читает лекции по экономике. Как рассказал замглавы ФСИН Валерий Максименко, в честь 63-летия осужденному разрешено свидание с женой.

"Скоро подъедет его супруга. Ему разрешено на сегодня свидание с женой, он ждёт её приезда. Чувствует себя хорошо. Никакой апатии или депрессии, настроение хорошее», рассказал он радиостанции «ГоворитМосква».

Суд Москвы, как ранее писал сайт kp.ru, признал Улюкаева виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к восьми годам тюремного заключения. Кроме того, экс-министр должен будет выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей. Его взяли под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU