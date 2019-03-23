Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

СЕГОДНЯ 16:49 2019-03-23T16:49:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 23 марта, стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте». Как уточнили в пресс-службе правительства, сделает он этого в ходе прямого эфира «VKLive» 29 марта.

Посмотреть же трансляцию можно будет как на официальной странице главы кабмина во «ВКонтакте», так и на странице «VKLive с Дмитрием Медведевым» в этой соцсети.

При этом задать вопрос премьеру может любой желающий при условии, что он зарегистрирован во «ВКонтакте». «Задать свой вопрос премьеру могут все зарегистрированные пользователи "ВКонтакте". Это можно сделать на странице "VKLive с Дмитрием Медведевым"», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Кстати, отметим, интернет-публика любит Медведева. К примеру, как писал сайт kp.ru, шутка политика о «кофе русиано» буквально в считанные часы стала интернет-мемом.

ИСТОЧНИК KP.RU