Порошенко уверен, что Украина «вплотную» приближается к ЕС и НАТО

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-23T17:02:04+03:00

При этом политик признал, что незалежная «может и не пересечь финишную ленточку»

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Президент Украины Петр Порошенко, выступая в субботу, 23 марта, в Черновцах, выразил уверенность в том, что его страна «вплотную» приближается к членству в Евросоюзе и НАТО.

«В следующие пять лет реализации нашего плана Украина уже вплотную приблизится к членству в ЕС, в НАТО», - сказал глава незалежной.

При этом политик признал, что Украина «может и не пересечь финишную ленточку», однако «точку невозврата или в СССР, или в Российскую империю», как считает Порошенко, страна точно пройдет.

Кроме того, президент незалежной заметил, что без членства в ЕС и Североатлантическом альянсе мир и безопасность на Украине «будут зависеть от России», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее нынешний украинский лидер неоднократно заявлял о курсе незалежной на членство в ЕС и НАТО. При этом 19 февраля он окончательно утвердил изменения в конституцию страны, закрепив в ней формулировку о «необратимости европейского и евроатлантического курса Украины».

ИСТОЧНИК KP.RU