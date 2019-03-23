Выступивший против обязательной вакцинации итальянский политик заболел ветрянкой

СЕГОДНЯ 17:04 2019-03-23T17:04:18+03:00

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Итальянский политик Массимилиано Федрига, который ранее выступил против закона, обязывающего родителей делать детям прививки, заболел ветряной оспой и был доставлен в больницу. Сразу после его госпитализации в социальных сетях стали появляться комментарии с насмешками против него.

Федрига, как сообщает издание Рolitica, на это заявил, что ему и его детям делали все необходимые прививки. «У меня были привиты двое моих детей, - рассказал он. - И я сам сделал все прививки, которые у меня были в то время, когда я был ребенком. Прошло 35 лет, и пару недель назад я заболел ветряной оспой, вероятно, в самолете. Ничего серьезного, но заражение подтвердило мою позицию: вакцинация необходима для всех, но ничего не будет работать, если государство сделает ее обязательной», - добавил он.

Политик ранее прославился заявлениями о том, что закон, требующий всех школьников проходить обязательную вакцинацию является «сталинским».

В Италии данная мера была введена в марте 2019 года. Согласно новому законодательству все дети до 16 лет должны делать 10 прививок, в том числе от ветрянки. В противном случае, они не будут допущены к занятиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU