2019-03-23T17:04:18+03:00
В мире

Выступивший против обязательной вакцинации итальянский политик заболел ветрянкой

Губернатор северо-восточного автономного округа Италии Массимилиано Федрига провел в больнице четыре дня
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Итальянский политик Массимилиано Федрига. Фото с "Твиттера"Итальянский политик Массимилиано Федрига. Фото с "Твиттера"
Изменить размер текста:

Итальянский политик Массимилиано Федрига, который ранее выступил против закона, обязывающего родителей делать детям прививки, заболел ветряной оспой и был доставлен в больницу. Сразу после его госпитализации в социальных сетях стали появляться комментарии с насмешками против него.

Федрига, как сообщает издание Рolitica, на это заявил, что ему и его детям делали все необходимые прививки. «У меня были привиты двое моих детей, - рассказал он. - И я сам сделал все прививки, которые у меня были в то время, когда я был ребенком. Прошло 35 лет, и пару недель назад я заболел ветряной оспой, вероятно, в самолете. Ничего серьезного, но заражение подтвердило мою позицию: вакцинация необходима для всех, но ничего не будет работать, если государство сделает ее обязательной», - добавил он.

Политик ранее прославился заявлениями о том, что закон, требующий всех школьников проходить обязательную вакцинацию является «сталинским».

В Италии данная мера была введена в марте 2019 года. Согласно новому законодательству все дети до 16 лет должны делать 10 прививок, в том числе от ветрянки. В противном случае, они не будут допущены к занятиям.

В ТЕМУ

Пять прививок, которые важно сделать взрослым

Эксперты рассказали, когда и как нужно вакцинироваться совершеннолетним, чтобы избежать заражения опасными инфекциями, в том числе гриппом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко уверен, что Украина «вплотную» приближается к ЕС и НАТО
Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Во ФСИН рассказали, как Улюкаев отмечает свой первый день рождения в колонии
МИД РФ: агрессия НАТО против Югославии навсегда оставила пятно позора на альянсе
На Украине мужчина кухонным ножом отрезал себе ногу из-за гангрены
Американец Натан Чен стал лучшим на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии
В Париже на акциях «желтых жилетов» задержали более 30 человек
Националисты проводят митинг в центре Киеве
Мединский ответил на заявление Шнурова о разгоне Минкультуры
В МИД РФ прокомментировали возможное признание Трампом Голанских высот территорией Израиля
Самолеты коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли удар по авиабазе мятежников
Порошенко: Визит Медведчука и Бойко в Москву направлен против Украины
Личный фотограф Ким Чен Ына поплатился должностью за усердие в работе
В Росстате назвали число курильщиков в России