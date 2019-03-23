2019-03-23T17:22:45+03:00
В мире

Ситуация с признанием Крыма и Голан – это разные вещи, считает Помпео

Госсекретарю США задали вопрос, не видит ли он здесь проявления политики двойных стандартов
Марина ВЕНЦОВА
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Госсекретарь США считает, что ситуации с признанием Крыма и Голан совершенно разныеГоссекретарь США считает, что ситуации с признанием Крыма и Голан совершенно разныеФото: REUTERS
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Государственный секретарь Соединенных штатов Майкл Помпео утверждает, что ситуация с признанием Крымского полуострова частью Российской Федерации отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

"Нет, вовсе нет. Действия президента [США Дональда Трампа] по отношению к Голанским высотам - это признание реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты Израиля, это так просто", - ответил Помпео на вопрос о том, не является ли данная ситуация проявлением «политики двойных стандартов» со стороны США. Вашингтон, как отметила журналистка, за подобные действия ввел санкции против Москвы.

Госсекретарь также опроверг заявление о том, что признание Голан частью территории Израиля является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над спорной территорией - Голанскими высотами. Со своей стороны, в Кремле заявили, что заявление американского лидера может сильно дестабилизировать и без того сложную ситуацию на Ближнем Востоке. Также с критикой данной инициативы выступили в Брюсселе, Дамаске и Тегеране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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