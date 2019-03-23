2019-03-23T17:49:17+03:00
Дом. Семья

Названа любимая порода собак у москвичей

Кроме того, исследователи выяснили самую популярную кличку для столичных питомцев
Дарья ИВАШКИНА
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ЛабрадорЛабрадорФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сервис по выгулу и догситтингу «Собака-гуляка» проанализировал данные о питомцах своих пользователей и выяснил, что 75% москвичей предпочитают заводить породистых собак.

При этом самой популярной среди жителей столицы породой стал лабрадор. На втором месте по популярности идет джек-рассел-терьер, а на третьем - вельш-корги. Кроме того, в топ-5 вошли французские бульдоги и бигли. А вот реже всего москвичи заводят короткошерстных колли, пражских крысариков и петербургских орхидей.

Также исследователи выяснили самую востребованную кличку для собак в Москве. Как оказалось, жители столицы больше всего любят называть своих питомцев Джек, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в МВД России назвали породы собак, которые являются потенциально опасными. Изначально в перечень вошли в общей сложности 69 пород, среди которых доберман, ротвейлер, питбультерьер, кавказская овчарка и московская сторожевая. Однако чуть позже министерство сократило список с 69 до 13 пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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