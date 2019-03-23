Бари Алибасов опроверг экстренную госпитализацию Федосеевой-Шукшиной
В субботу, 23 марта, вновь появилась информация о госпитализации народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. По некоторым данным, актрису срочно доставили в больницу после возвращения из путешествия.
Чтобы выяснить подробности, Радио «Комсомольская правда» позвонило супругу артистки Бари Алибасову. При этом продюсер группы «На-на» опроверг сообщения о резком ухудшении состояния здоровья своей жены.
- Я не понимаю, что происходит? Мне сегодня все позвонили. Ничего не случилось - ее четыре раза в год кладут на плановое обследование. Слава богу, всегда плановое, - сказал Алибасов, слова которого приводит сайт kp.ru.
- Она хорошо себя чувствует?
- Как хорошо себя может чувствовать больной человек в 80 лет? - добавил собеседник «КП».
Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце февраля также стало известно о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной. Как отмечалось, 80-летнюю народную артистку доставили в одну из московских больниц с подозрением на инфаркт. Между тем вскоре после этого Мария Шукшина опубликовала фото мамы из клиники и заверила, что оснований для беспокойства нет. А Бари Алибасов, 71-летний муж Федосеевой-Шукшиной, объяснял госпитализацию простудой и скачками давления. Кстати, выписавшись из клиники, актриса практически сразу улетела из России: она отправилась в Испанию.
ИСТОЧНИК KP.RU