Бари Алибасов опроверг экстренную госпитализацию Федосеевой-Шукшиной

СЕГОДНЯ 18:04 2019-03-23T18:04:56+03:00

По словам супруга народной артистки РСФСР, его жена находится на очередном плановом обследовании

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В субботу, 23 марта, вновь появилась информация о госпитализации народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. По некоторым данным, актрису срочно доставили в больницу после возвращения из путешествия.

Чтобы выяснить подробности, Радио «Комсомольская правда» позвонило супругу артистки Бари Алибасову. При этом продюсер группы «На-на» опроверг сообщения о резком ухудшении состояния здоровья своей жены.

- Я не понимаю, что происходит? Мне сегодня все позвонили. Ничего не случилось - ее четыре раза в год кладут на плановое обследование. Слава богу, всегда плановое, - сказал Алибасов, слова которого приводит сайт kp.ru.

- Она хорошо себя чувствует?

- Как хорошо себя может чувствовать больной человек в 80 лет? - добавил собеседник «КП».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце февраля также стало известно о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной. Как отмечалось, 80-летнюю народную артистку доставили в одну из московских больниц с подозрением на инфаркт. Между тем вскоре после этого Мария Шукшина опубликовала фото мамы из клиники и заверила, что оснований для беспокойства нет. А Бари Алибасов, 71-летний муж Федосеевой-Шукшиной, объяснял госпитализацию простудой и скачками давления. Кстати, выписавшись из клиники, актриса практически сразу улетела из России: она отправилась в Испанию.

ИСТОЧНИК KP.RU