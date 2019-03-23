2019-03-23T18:49:41+03:00
Происшествия

Пожар произошел в президентском дворце в столице Судана

Подробности происшествия выясняются [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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В столице Судана загорелся президентский дворец. Фото с "Твиттера"В столице Судана загорелся президентский дворец. Фото с "Твиттера"
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В Хартуме в президентском дворце произошел пожар. Горит историческая часть здания суданский руководителей, расположенная на берегу Нила.

Президент Судана и часть его администрации, как сообщают РИА Новости, в настоящее время работают в новой резиденции. Она расположена в нескольких сотнях метров от старого дворца.

Информация о пострадавших в результате ЧП не поступала, подробности происшествия устанавливаются.

В Судане горит президентский дворец.

Ранее сайт kp.ru писал, что пожар произошел в старинном жилом доме в центре Москвы. Ночью загорелась квартира на пятом этаже. По деревянным перекрытиям огонь очень быстро перебрался в соседние квартиры и «спустился» на четвертый этаж. Тогда предположили, что причиной происшествия стали хлипкие стены и перегруженная проводка. Отметим, инцидент произошел сразу после скандал со сносом исторического дома на Большой Никитской

ИСТОЧНИК KP.RU

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