В Крыму ответили на приглашение проголосовать на украинских выборах

СЕГОДНЯ 18:59 2019-03-23T19:00:13+03:00

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В Крыму прокомментировали приглашение проголосовать на украинских президентских выборах. Как считает депутат Государственного совета республики Владислав Ганжара, вряд ли кого-то из жителей полуострова, который уже более пяти лет является российским, заинтересует предложение киевских властей. По словам политика, в настоящее время Крым с Украиной «никоим образом не связан».

«Я глубоко убеждён, что такая возможность, которую предоставляет украинское государство, вряд ли привлечёт кого-то, проживающего на территории российского Крыма», - сказал Ганжара.

Также депутат прокомментировал нынешнюю ситуацию в незалежной. По его мнению, то, что в настоящее время происходит на Украине, является «той самой ценой», которую гражданам соседнего государства предстоит выплатить за «допущение и молчаливое одобрение» госпереворота.

«То, что мы наблюдаем на территории этого государства, вызывает с одной стороны смех, а с другой - искреннее сочувствие украинскому народу, что у них там сложилась такая политическая ситуация», - заметил Владислав Ганжара в беседе с RT.

Напомним, ранее власти незалежной заявили, что жители Крыма смогут проголосовать на президентских выборах, которые должны пройти на Украине 31 марта, в Киеве и других городах соседней страны.

ИСТОЧНИК KP.RU