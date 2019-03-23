2019-03-23T19:00:13+03:00
Политика

В Крыму ответили на приглашение проголосовать на украинских выборах

Как считает депутат Госсовета республики Владислав Ганжара, вряд ли это предложение кого-то заинтересует
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
В Крыму ответили на приглашение проголосовать на украинских выборахВ Крыму ответили на приглашение проголосовать на украинских выборахФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Крыму прокомментировали приглашение проголосовать на украинских президентских выборах. Как считает депутат Государственного совета республики Владислав Ганжара, вряд ли кого-то из жителей полуострова, который уже более пяти лет является российским, заинтересует предложение киевских властей. По словам политика, в настоящее время Крым с Украиной «никоим образом не связан».

«Я глубоко убеждён, что такая возможность, которую предоставляет украинское государство, вряд ли привлечёт кого-то, проживающего на территории российского Крыма», - сказал Ганжара.

Также депутат прокомментировал нынешнюю ситуацию в незалежной. По его мнению, то, что в настоящее время происходит на Украине, является «той самой ценой», которую гражданам соседнего государства предстоит выплатить за «допущение и молчаливое одобрение» госпереворота.

«То, что мы наблюдаем на территории этого государства, вызывает с одной стороны смех, а с другой - искреннее сочувствие украинскому народу, что у них там сложилась такая политическая ситуация», - заметил Владислав Ганжара в беседе с RT.

Напомним, ранее власти незалежной заявили, что жители Крыма смогут проголосовать на президентских выборах, которые должны пройти на Украине 31 марта, в Киеве и других городах соседней страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар произошел в президентском дворце в столице Судана
В Норвегии с круизного лайнера эвакуировали 1,3 тысячи пассажиров
Суд отменил решение компартии о передаче Грудинину думского мандата
Бари Алибасов опроверг экстренную госпитализацию Федосеевой-Шукшиной
Сенатор прокомментировал слова Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Названа любимая порода собак у москвичей
Порошенко заявил, что Британия хочет заключить соглашение с ЕС на базе украинского
Ситуация с признанием Крыма и Голан – это разные вещи, считает Помпео
Выступивший против обязательной вакцинации итальянский политик заболел ветрянкой
Порошенко уверен, что Украина «вплотную» приближается к ЕС и НАТО
Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Во ФСИН рассказали, как Улюкаев отмечает свой первый день рождения в колонии
МИД РФ: агрессия НАТО против Югославии навсегда оставила пятно позора на альянсе
На Украине мужчина кухонным ножом отрезал себе ногу из-за гангрены
Американец Натан Чен стал лучшим на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии
В Париже на акциях «желтых жилетов» задержали более 30 человек
Националисты проводят митинг в центре Киеве
Мединский ответил на заявление Шнурова о разгоне Минкультуры
В МИД РФ прокомментировали возможное признание Трампом Голанских высот территорией Израиля
Самолеты коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли удар по авиабазе мятежников
Порошенко: Визит Медведчука и Бойко в Москву направлен против Украины
Личный фотограф Ким Чен Ына поплатился должностью за усердие в работе
В Росстате назвали число курильщиков в России