2019-03-23T20:29:23+03:00
Политика

Пушков назвал смехотворным заявление Помпео о Крыме и Голанах

Как заметил сенатор, Крымский полуостров более двух веков был российским, а Голанские высоты были захвачены Израилем 50 лет назад
Дарья ИВАШКИНА
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковГлава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «смехотворными» доводы госсекретаря США Майкла Помпео, заявившего ранее о том, что ситуация с признанием Крыма и Голанских высот - это «разные вещи».

Как заметил сенатор, Крым более 200 лет был в составе России, а Голанские высоты были захвачены Израилем чуть более 50 лет назад - в июне 1967 года в ходе Шестидневной войны.

«США не признают российским Крым, который более 200 лет был в составе России, но готовы признать Голанские высоты, захваченные Израилем 50 лет назад, израильскими. Доводы Помпео смехотворны», - написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. При этом в Кремле заметили, что подобные высказывания могут сильно дестабилизировать и без того сложную ситуацию на Ближнем Востоке. Также с критикой данной инициативы выступили в Евросоюзе, Сирии и Иране.

А ранее в субботу госсекретарь США Майкл Помпео попытался объяснить слова Трампа. При этом он выразил мнение, что ситуация с признанием Крыма частью РФ отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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