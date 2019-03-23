На плотине Vale в Бразилии объявили высший уровень тревоги

СЕГОДНЯ 21:24 2019-03-23T21:24:23+03:00

Это значит, что она может прорваться в любой момент [видео]

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В субботу, 23 марта, высший уровень тревоги объявили на одной из плотин горнодобывающей компании Vale в бразильском штате Минас-Жерайс. Это значит, что она может прорваться в любой момент. Как выяснилось, речь идет о плотине, находящейся в городе Баран-ди-Кокайс.

Между тем жителей прилегающей к гидротехническому сооружению территории эвакуировали еще в феврале - после того, как независимый аудитор сообщил о нестабильности дамбы. Как отмечается в заявлении компании Vale, в настоящее время объект неактивен и подлежит списанию.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в январе в бразильском муниципалитете Брумадинью (штат Минас-Жерайс) произошла большая трагедия. Там обрушилась другая плотина, сдерживающая отходы от горнодобывающей промышленности. В результате тогда под завалами горных пород и грязи оказались погребены более 300 человек. По последним данным, погибли 212 человек, и еще 98 до сих пор числятся пропавшим без вести.

Момент прорыва дамбы в Бразилии.В результате ЧП 25 декабря 115 человек погибли, 250 - пропали без вести

ИСТОЧНИК KP.RU