Сильный пожар произошел в подмосковном автосервисе
В субботу, 23 марта, сильный пожар вспыхнул в здании автосервиса, расположенном в подмосковной деревне Байбаки городского округа Щелково. По предварительной информации, площадь возгорания составила более 200 квадратных метров.
При этом пожарным потребовалось более двух часов для того, чтобы полностью справиться с огнем. Как уточняется на сайте подмосковного главка МЧС РФ, сообщение о ЧП поступило в 17:11 мск, а ликвидировать возгорание удалось только к 19:18 мск. Между тем обошлось без пострадавших.
Кстати, очевидцы уже поделились с «Комсомольской правдой» видео с места происшествия. На этой записи видно, как языки пламени вырываются из окон второго этажа горящего здания. Также, судя по ролику, в районе ЧП наблюдалось сильное задымление.
Пожар в Щелково.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле прошлого года автосервис горел на северо-западе Москвы. Причем тогда без пострадавших не обошлось: травмы получили 12 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU