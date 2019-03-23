Сильный пожар произошел в подмосковном автосервисе

СЕГОДНЯ 21:45 2019-03-23T21:45:04+03:00

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В субботу, 23 марта, сильный пожар вспыхнул в здании автосервиса, расположенном в подмосковной деревне Байбаки городского округа Щелково. По предварительной информации, площадь возгорания составила более 200 квадратных метров.

При этом пожарным потребовалось более двух часов для того, чтобы полностью справиться с огнем. Как уточняется на сайте подмосковного главка МЧС РФ, сообщение о ЧП поступило в 17:11 мск, а ликвидировать возгорание удалось только к 19:18 мск. Между тем обошлось без пострадавших.

Кстати, очевидцы уже поделились с «Комсомольской правдой» видео с места происшествия. На этой записи видно, как языки пламени вырываются из окон второго этажа горящего здания. Также, судя по ролику, в районе ЧП наблюдалось сильное задымление.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698923" frameborder="0"></iframe> Пожар в Щелково.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле прошлого года автосервис горел на северо-западе Москвы. Причем тогда без пострадавших не обошлось: травмы получили 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU