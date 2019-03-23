Минюст США намерен опубликовать доклад спецпрокурора Мюллера «без купюр»

СЕГОДНЯ 22:04 2019-03-23T22:04:47+03:00

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В субботу, 23 марта, появилась информация о том, что министр юстиции США Уильям Барр намерен опубликовать основные положения доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Речь идет о документе, в котором подводятся итоги расследования приписываемого России «вмешательства» в американские президентские выборы, прошедшие в Соединенных Штатах в ноябре 2016 года.

Как заявил журналистам источник в Белом доме, Барр собирается изложить главные положения доклада «без купюр» и смягчения формулировок. «Будет рассказано о том, о чем все думают. Не будет никакого подбора слов и никаких ухищрений», - сказал собеседник телеканала Fox News.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 марта стало известно о завершении начатого в мае 2017 года расследования «вмешательства» в американские выборы. При этом в США сразу потребовали обнародовать итоговый отчет Мюллера по «делу России».

ИСТОЧНИК KP.RU