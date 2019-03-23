2019-03-23T22:21:26+03:00
Москва

На севере Москвы около 800 человек эвакуированы из торгового центра «XL»

Поводом для таких мер стало сообщение об угрозе взрыва
Дарья ИВАШКИНА
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Решение об эвакуации было принято после получения анонимного сообщения об угрозе взрываРешение об эвакуации было принято после получения анонимного сообщения об угрозе взрываФото: Михаил ФРОЛОВ
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В субботу, 23 марта, в Москве эвакуировали торговый центр «XL», расположенный на Дмитровском шоссе. Поводом для таких мер стало сообщение о «минировании» здания.

Как уточнили в экстренных службах города, в результате из ТЦ пришлось выводить около 800 человек. «Из торгового центра "XL" на Дмитровском шоссе эвакуированы около 800 человек из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва», - сказал собеседник ТАСС.

Однако после того как правоохранители тщательно осмотрели все помещения торгового центра, выяснилось, что угроза была ложной: никаких взрывных устройств в здании обнаружено не было. «Проверка завершена, угроза взрыва не подтвердилась», - заявил представитель экстренных служб столицы РИА Новости.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в марте в Москве эвакуировали ЦУМ. Тогда решение об эвакуации также было принято после получения анонимного сообщения об угрозе взрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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