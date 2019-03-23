2019-03-23T23:17:55+03:00
В мире

Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ*

При этом президент США добавил, что Вашингтон будет «сохранять бдительность» в отношении террористической группировки
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В субботу, 23 марта, президент США Дональд Трамп в очередной раз объявил о разгроме запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Как заявил политик, силам антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами удалось «освободить» все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировали боевики.

«Я рад объявить, что вместе с нашими партнерами по международной коалиции, включая силы безопасности Ирака и (вооруженную коалицию) "Силы демократической Сирии" (СДС), США освободили все контролируемые ИГ территории в Сирии и Ираке - 100% самопровозглашенного "халифата"», - цитирует заявление Трампа ТАСС.

При этом американский лидер уточнил, что, по его данным, за два года США отвоевали у боевиков почти 52 тысячи квадратных километров и «освободили миллионы сирийцев и иракцев».

Также глава Соединенных Штатов заверил, что Вашингтон будет «сохранять бдительность в отношении ИГ» и продолжит борьбу с экстремистами, пока их группировка «не будет окончательно побеждена, где бы она ни осуществляла свою деятельность».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 декабря прошлого года Дональд Трамп решил вывести все американские войска из Сирии. Причем тогда он также объявил о победе над «Исламским государством».

ИСТОЧНИК KP.RU

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