Журналисты обвинили Болтона в неудачных переговорах с РФ по деэскалации в Сирии
Переговоры по вопросу возобновления режима прекращения огня на юге Сирии между США и Россией прошли неудачно из-за помощника американского президента Джона Болтона. Камнем преткновения стала его позиция по выводу американских войск из САР.
"Проводимые с Россией переговоры о возобновлении соглашения о прекращении огня, в ходе которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, в целом развалились <...> когда Болтон решил, что американские войска не уйдут, пока все иранские силы не покинут Сирию", - пишет газета The Washington Post.
В материале речь идет о договоренностях Москвы, Вашингтона и Аммана, которые были достигнуты в июле 2017 года. Стороны согласились в необходимости создания зоны деэскалации на юго-западе Сирии: в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.
Болтон в 2018 году настаивал, что американские войска останутся в Сирии, пока Москва не обеспечит вывод войск Ирана с территории арабской республики.
Как писал сайт kp.ru, 19 декабря президент США объявил о полной победе над террористами в Сирии и приказал вывести из САР американские войска в течение дух -трех месяцев. Позже во время визита в Ирак Трамп продлил срок вывода.
ИСТОЧНИК KP.RU
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