На марш в поддержку второго референдума по Brexit в Лондоне пришли миллион человек
В марше за проведение второго референдума о выходе Великобритании из ЕС в Лондоне принимали участие миллион человек. Об этом сообщили организаторы акции - активисты группы “Народное голосование” (People,'s Vote).
"Спасибо миллиону участников марша за то, что они собрались сегодня со всей страны", - пишут организаторы в Twitter.
Также они призвали всех участников разойтись по домам, поскольку митингующие стали расходиться по центральным районам столицы, продолжая выкрикивать призывы провести второй референдум. Как пишет РИА Новости, многие заходили кафе и в пабах, чтобы передохнуть и обсудить акцию.
"Правительство зашло в тупик, перспективы Brexit все ещё туманны. Мы хотим прекратить это, мы хотим второй референдум", - поделилась с жительница Лондона Кейт.
Ранее сайт kp.ru писал, что 23 марта в Лондоне прошел массовый митинг по Brexit. В акции принимают участие сотни тысяч человек, в том числе мэр столицы Садик Хан, лидер партии «Либеральные демократы» Винс Кейбл и первый министр Шотландии НиколаСтержден.
Марширующие от центральной улицы британской столицы Парк-Лейн дошли до парламента, где развернули плакаты с требованием дать гражданам Великобритании еще раз высказаться по вопросу Brexit.
Массовая демонстрация в Лондоне.
ИСТОЧНИК KP.RU
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