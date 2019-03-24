На марш в поддержку второго референдума по Brexit в Лондоне пришли миллион человек

СЕГОДНЯ 00:25 2019-03-24T00:31:30+03:00

В митинге в Лондоне участвовали около миллиона человек Фото: СОЦСЕТИ

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В марше за проведение второго референдума о выходе Великобритании из ЕС в Лондоне принимали участие миллион человек. Об этом сообщили организаторы акции - активисты группы “Народное голосование” (People,'s Vote).

"Спасибо миллиону участников марша за то, что они собрались сегодня со всей страны", - пишут организаторы в Twitter.

Также они призвали всех участников разойтись по домам, поскольку митингующие стали расходиться по центральным районам столицы, продолжая выкрикивать призывы провести второй референдум. Как пишет РИА Новости, многие заходили кафе и в пабах, чтобы передохнуть и обсудить акцию.

"Правительство зашло в тупик, перспективы Brexit все ещё туманны. Мы хотим прекратить это, мы хотим второй референдум", - поделилась с жительница Лондона Кейт.

Ранее сайт kp.ru писал, что 23 марта в Лондоне прошел массовый митинг по Brexit. В акции принимают участие сотни тысяч человек, в том числе мэр столицы Садик Хан, лидер партии «Либеральные демократы» Винс Кейбл и первый министр Шотландии НиколаСтержден.

Марширующие от центральной улицы британской столицы Парк-Лейн дошли до парламента, где развернули плакаты с требованием дать гражданам Великобритании еще раз высказаться по вопросу Brexit.

Массовая демонстрация в Лондоне.

ИСТОЧНИК KP.RU