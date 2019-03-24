Более 20 человек отравились газом в Сирии после атаки боевиков

СЕГОДНЯ 02:03 2019-03-24T02:15:58+03:00

В Сирии 21 человек госпитализирован после газовой атаки боевиков

Медики сообщили, что у людей удушье и раздражения на коже

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В сирийской провинции Хама 21 человек госпитализирован с симптомами отравления газом после обстрела боевиками. Террористы атаковали деревни аль-Расиф и аль-Азизие.

В сирийской провинции Хама 21 человек госпитализирован после газовой атаки боевиков.

Директор Национальной больницы аль-Сквайлбие, доктор Иссам Хоша сообщил, что все пациенты отравились, вдыхая токсичные газы. Среди пострадавших в основном женщины.

В больницу людей доставили в бессознательном состоянии. У них отмечены одышка и раздражения на коже. Все пациенты стабильны, но трое из них нуждаются в дополнительном кислороде, пишет агентство SANA.

Как писал сайт kp.ru, Минобороны РФ неоднократно предупреждало о том, что сирийские боевики и военные США готовят провокации против сил Башара Асада. По данным ведомства, предполагалась постановочная химическая атака, которую должны были снять на видео. Ролик позволил бы коалиции снова нанести удары по гособъектам Сирии.

Напомним, ранее с помощью Белых Касок уже была осуществлена провокация "с применением химического оружия" в Восточной Гуте, а также снят постановочный видеоролик о "жертвах химатаки" в городе Дума.

ИСТОЧНИК KP.RU