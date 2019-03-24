Тревогу цунами объявили в шести провинциях Таиланда

СЕГОДНЯ 02:23 2019-03-24T02:27:04+03:00

В индийском океане в субботу вечером произошло мощных два землетрясения

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На юге Таиланда сразу в шести провинциях объявили тревогу из-за опасности возникновения цунами. Об этом сообщил департамент предупреждения и преодоления природных катастроф Таиланда.

Решение было принято после того, как в Индийском океане были зафиксированы два мощных землетрясения. Под угрозой находятся провинции Ранонг, Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Транг и Сатун.

Как отмечается, первое землетрясение магнитудой 5 произошло вечером в субботу недалеко от Андаманских островов в 18.29 по местному времени (около 21.00 мск). Через несколько минут был зафиксирован толчок 5,2 магнитуд. Очаг располагался в 630 километрах от берегов Пхукета, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 22 декабря 2018 года цунами обрушилось на западное побережье Индонезии. Погибли более двухсот человек. Сильная волна образовалась между островами Суматра и Ява. Причиной стихийного явления стало извержение вулкана Анак-Кракатау.

ИСТОЧНИК KP.RU