2019-03-24T02:44:55+03:00
Происшествия

Посольство РФ уточнило число россиян на борту Viking Sky

По данным дипмиссии, на потерявшем ход у берегов Норвегии судне служат в составе экипажа четыре гражданина России
Юлия ДИВЕЕВА
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Операция по эвакуации пассажиров и экипажа парома Viking Sky будет продолжаться всю ночьОперация по эвакуации пассажиров и экипажа парома Viking Sky будет продолжаться всю ночьФото: REUTERS
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Российское посольство опубликовало уточненные данные по число граждан России, находящихся сейчас на борту круизного лайнера Viking Sky, которое заглохло у берегов Норвегии во время шторма.

"Среди пассажиров российских граждан не имеется, четыре члена экипажа - россияне", - говорится в обновленном сообщении на странице дипмиссии в Facebook.

За несколько часов спасателям удалось эвакуировать 139 пассажиров с борта Viking Sky. Операция затянется на всю ночь, ведь на борту судна находятся 1300 человек. Пассажиров вывозят пятью вертолетами.

Эвакуация по воде на шлюпках и лодках оказалась невозможна из-за непогоды. Ветер и волны не позволяют другим судам подойти к Viking Sky достаточно близко.

Как писал ранее сайт kp.ru, круизный лайнер Viking Sky, следовавший из северного норвежского города Тромсе в Ставангер, расположенный на юго-западе скандинавского государства, потерял ход у западного побережья страны. Судно уже двигалось по направлению к берегу, когда у него заглохли двигатели.

На борту круизного лайнера Viking Sky.Спасатели уже эвакуировали 115 человек из 1,3 тысячи, находящихся на корабле

ИСТОЧНИК KP.RU

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