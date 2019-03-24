У берегов Норвегии заглохло и потерпело крушение еще одно судно

СЕГОДНЯ 03:15 2019-03-24T03:19:17+03:00

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Еще одно судно потеряло ход и потерпело крушение у берегов Норвегии. Девять членов экипажа были вынуждены прыгнуть в воду, чтобы спастись.

Грузовой катера Hagland Caprain направлялся на помощь круизному лайнеру Viking Sky, которое терпит бедствие. Но у корабля заглох мотор и судно оказалось во власти шторма. Капитан подал сигнал бедствия в субботу, 23 марта, около 19:00 (21:00 по Москве) и поставил судно на якорь.

Грузовой катер заглох и потерпел крушение у берегов Норвегии.Корабль Hagland Caprain направлялся на помощь круизному лайнеру Viking Sky

Штаб спасательной операции Viking Sky сразу перенаправил два вертолета за экипажем Hagland Caprain. Матросам пришлось прыгать за борт, чтобы вертолет смог их подобрать, поскольку катер был очень неустойчивым.

Известно, что катер перевозил древесину. Большую часть груза смыло с палубы волнами. На полученных с места крушения кадрах видно, что судно накренилось на бок и почти ушло под воду.

Напомним, как писал сайт "КП", у берегов Норвегии заглохло круизное судно Viking Sky, на борту которого находились 1300 человек. В том числе четыре гражданина России, которые входят в состав экипажа лайнера. Спасатели ведут эвакуацию с помощью пяти вертолетов. Вывезти людей с корабля по воде невозможно из-за сильного шторма. Операция по спасению будет длиться всю ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU