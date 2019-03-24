2019-03-24T03:55:51+03:00
Политика

Трамп радуется завершению расследования Мюллера

Президент США с нетерпением ждет выступления с докладом генерального прокурора
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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После того, как стало известно, что спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил свое длительное расследование предполагаемого вмешательства России в кампанию 2016 года, настроение президента Дональда Трампа заметно улучшилось. Глава Белого дома провел праздничный ужин в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде вместе с супругой Меланьей, её родителями и сыном Бэрроном, которому в эти дни исполнилось 13 лет.

Как сообщает ABC News со ссылкой на свои источники, к вечеринке присоединились другие гости. После того, как Бэрону спели "С днем рождения", Трамп сказал собравшимся, что он "рад, что все закончилось".

По данным CNN, сейчас в настоящий момент во Флориде с Трампом находятся юрисконсульты Белого дома Эммет Флад и Пэт Сиполлоне. Они уговаривают президента проявить благоразумие и не делать официальных заявлений до публикации хотя бы основных положений доклада Мюллера по итогам расследования "российского дела".

Как писал сайт kp.ru, 23 марта появилась информация о том, что министр юстиции США Уильям Барр намерен опубликовать основные положения доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. А 22 марта стало известно о завершении начатого в мае 2017 года расследования «вмешательства» в американские выборы. При этом в США сразу потребовали обнародовать итоговый отчет Мюллера по «делу России».

Комментатор CNN назвал историю с «вмешательством» России «бургером ни с чем».Американский политический комментатор и ведущий CNN Вэн Джонс проговорился

ИСТОЧНИК KP.RU

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