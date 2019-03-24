The Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта
Фанаты британской группы The Prodigy смогут принять участие похоронах вокалиста и танцора трио Кита Флинта. Объявление было опубликовано в официальном аккаунте коллектива в Twitter.
Похороны состоятся в городе Брейнтри. Группа пригласила поклонников вместе с ними проводить в последний путь своего друга, пройти в составе траурной процессии, маршрут которой также опубликован в соцсети. Прощальное шествие стартует 29 марта в 15.00 и завершится у церкви Святой Марии в 15:30.
"Церковная служба будет только для семьи и близких друзей, но церемония будет транслироваться через динамики за пределами церкви, чтобы все могли услышать", - говорится в аккаунте The Prodigy.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 4 марта появилась информация о том, что умер известный танцор, музыкант и вокалист культовой группы The Prodigy. Его нашли мертвым в его собственном же доме. Киту Флинту было всего 49 лет. Его коллеги сообщили, что он покончил с собой.
Умер Кит Флинт, вокалист The Prodigy.Флинту было 49. Тело нашли в его доме, в графстве Эссекс. Этим летом The Prodigy должны были выступить в Москве. На фестивале в Парке Горького.
ИСТОЧНИК KP.RU