The Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта

СЕГОДНЯ 05:52 2019-03-24T05:52:43+03:00

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Фанаты британской группы The Prodigy смогут принять участие похоронах вокалиста и танцора трио Кита Флинта. Объявление было опубликовано в официальном аккаунте коллектива в Twitter.

Похороны состоятся в городе Брейнтри. Группа пригласила поклонников вместе с ними проводить в последний путь своего друга, пройти в составе траурной процессии, маршрут которой также опубликован в соцсети. Прощальное шествие стартует 29 марта в 15.00 и завершится у церкви Святой Марии в 15:30.

"Церковная служба будет только для семьи и близких друзей, но церемония будет транслироваться через динамики за пределами церкви, чтобы все могли услышать", - говорится в аккаунте The Prodigy.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 4 марта появилась информация о том, что умер известный танцор, музыкант и вокалист культовой группы The Prodigy. Его нашли мертвым в его собственном же доме. Киту Флинту было всего 49 лет. Его коллеги сообщили, что он покончил с собой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695300" frameborder="0"></iframe> Умер Кит Флинт, вокалист The Prodigy.Флинту было 49. Тело нашли в его доме, в графстве Эссекс. Этим летом The Prodigy должны были выступить в Москве. На фестивале в Парке Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU