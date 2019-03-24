Россию признали энергетической сверхдержавой

СЕГОДНЯ 06:34 2019-03-24T06:34:34+03:00

Глава Мирового энергетического совета считает, что у РФ есть огромные возможности в энергосфере

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Россия была и останется энергетической сверхдержавой. Такое мнение высказал генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.

"Я думаю, что у России есть огромные возможности. Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой", - заявил он в интервью РИА Новости

Фрай отметил, что в россии не только богатые природные ресурсы и возобновляемые источники энергии, но страна также может предложить миру новые технологии по развитию такой энергетики, невзирая на высокую конкуренцию в этой области.

Мировой энергетический совет является крупнейшая международной некоммерческой организацией, которая представляет интересы более трех тысяч энергетических компаний из 94 стран мира.

Как сообщал сайт kp.ru, 14 марта стало известно, что в России впервые оценили стоимость всей нефти в стране. По данным министерства природных ресурсов и экологии, запасы нефти оцениваются в 40 трлн рублей, природного газа — в 11 трлн рублей.

Еще в 2 трлн рублей ведомство оценило запасы коксующегося угля, в 808 млрд рублей - запасы железной руды, в 505 млрд рублей - запасы алмазов, в 480 млрд рублей - запасы золота. Совокупная оценка всех полезных ископаемых равна 55,2 трлн рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697097" frameborder="0"></iframe> Минприроды оценило стоимость всей нефти в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU