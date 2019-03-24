"Старики-разбойники" ограбили два банка в Барселоне и планировали налет в Мадриде

СЕГОДНЯ 07:32 2019-03-24T07:36:49+03:00

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Два банка в столице Каталонии Барселове были ограблены по одному сценарию с разницей в два месяца. По подозрению в совершении нападения полиция Испании задержала двух престарелых мужчин.

Подозреваемым 80 лет и 73 года. "Старики-разбойники" входили в здания отделений банков в светоотражающей одежде заходили и, угрожая оружием, заставляли сотрудников отдать им содержимое сейфов, а потом связывали их.

Покидали место преступления грабители пенсионного возраста на общественном транспорте. Во время первого налета они унесли 32 тысячи евро, а второе нападение принесло 45 тысяч. евро.

В полиции отметили, что пенсионеры планировали еще ограбить банк в Мадриде. Один из них даже направлялся в испанскую столицу, чтобы подготовить нападение, когда его арестовали. Его подельника взяли в муниципалитете Вендрель (провинция Таррагона в Каталонии), где жили нападавшие, передает РИА Новости.

При этом у одного из них обнаружили плантацию марихуаны, которую выращивал третий человек. Его также удалось задержать. Еще правоохранители взяли под стражу мужчину, который помогал готовить новое преступление.

Отмечается, что "старики-разбойники" оказались выходцами из одной из стран Южной Америки. Они уже давно находятся в розыске в Италии за серию преступлений.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 16 марта в американском городе Балтимор штата Мэриленд небольшой магазин ограбил "единорог". Преступник проник в помещение мини-маркета в 5:00 утра по местному времени. На нем была маска и бело-розовый костюм единорога. Но скрыться ему не удалось, его машина попала в ДТП, а он оказался в больнице с серьезными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU