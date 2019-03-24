2019-03-24T08:16:26+03:00
В мире

Порошенко призвали покаяться перед украинцами

Представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" заявили, что действующий президент Украины не выполнил ни одного своего предвыборного обещания
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутаты из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" призвали президента Украины Петра Порошенко "покаяться на коленях" перед жителями страны за "годы горя, нищеты и страданий". Соответствующее заявление было опубликовано на сайте движения.

В заявлении подчеркивается, что Петр Порошенко не выполнил ни одного своего предвыборного обязательства за пять лет нахождения на посту главы государства. "Такого раскола, размежевания и ксенофобии в украинском обществе история еще не знала… Все что остается в такой ситуации власти во главе с Петром Порошенко - проиграть (выборы – ред.) и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий", - подчеркивается в документе.

По словам депутатов "Оппозиционной платформы", власти Украины посадили экономику страны на "кредитную капельницу". В заявлении также отмечается, что повышение тарифов на коммунальные услуги, "разрушение медицины и образования" и "уничтожение рабочих мест" обрекло множество украинских семей на жизнь в нищете. "Из страны бегут капиталы, уезжают лучшие и самые трудолюбивые граждане", - заключили авторы документа.

В преддверии выборов президента Украины рейтинг Петра Порошенко, по данным опросов, составляет примерно 20%. Лидером гонки, по данным различных исследований, является шоумен Владимир Зеленский, чей рейтинг колеблется в районе 28%.

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Выборы президента Украины запланированы на 31 марта
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ИСТОЧНИК KP.RU

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