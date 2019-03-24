2019-03-24T09:08:10+03:00
В мире

В Таиланде начались выборы в парламент страны

По данным избиркома страны, явка на выборах должна составить не менее 80%
Александр ДЖУМАЕВ
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Первые предварительные итоги выборов планируется опубликовать к 20:00 по местному времениПервые предварительные итоги выборов планируется опубликовать к 20:00 по местному времениФото: REUTERS
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В Таиланде начались первые после военного переворота 2014 года выборы в парламент страны. Как сообщает газета Bangkok Post, действующий глава правительства страны, генерал Прают Чан-Оча уже проголосовал на одном из избирательных участков.

В материале издания отмечается, что по всей стране очереди на избирательные участки начали выстраиваться за несколько часов до их открытия. Первые предварительные итоги выборов планируется опубликовать к 20:00 по местному времени (16:00 мск). По данным избирательной комиссии Таиланда, явка на выборы должна составить не менее 80%; на последних парламентских выборах, состоявшихся в 2011 году, она составила 75%.

На выборах находятся наблюдатели из стран Юго-Восточной Азии, Канады, Австралии, США и различных международных организаций. Европейский союз, в свою очередь, не направил миссию по наблюдению за выборами, поскольку ему не было предоставлено достаточно времени для ее подготовки.

В 2017 году в Таиланде была принята новая конституция, разработанная под руководством военных с целью национального примирения. К концу прошлого года была завершена реформа избирательного законодательства королевства, давшая возможность провести текущие выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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