Норвежские спасатели эвакуировали 338 пассажиров с потерявшего ход пассажирского судна Viking Sky

СЕГОДНЯ 09:28 2019-03-24T09:37:31+03:00

Всего на борту круизного лайнера находились 1300 человек [видео]

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На борту судна Viking Sky, потерявшего ход у берегов Норвегии, остаются 338 человек. Об этом сообщает норвежское издание VG.

Всего в момент бедствия на борту круизного лайнера находились 1300 человек. Спасательная операция в настоящий момент продолжается; в эвакуации пассажиров и членов экипажа судна задействованы пять вертолетов и спасательные катера. Отмечается, что эвакуация морем была затруднена из-за непогоды.

Судно Viking Sky, следовавшее из Тромсе в Ставангер, потеряло ход у западного побережья неподалеку от губернии Мере-ог-Ромсдал. Спасательными службами было принято решение эвакуировать всех находившихся на борту людей.

Потерпевший крушение корабль был спущен на воду в марте 2016 года. Стоит отметить, что именно этот лайнер открывал летнюю пассажирскую навигацию в Санкт-Петербурге в 2017 году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698954" frameborder="0"></iframe> У берегов Норвегии продолжается эвакуация пассажиров с круизного судна.

ИСТОЧНИК KP.RU