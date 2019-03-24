2019-03-24T12:13:04+03:00
Общество

ФСИН планирует провести кабельное телевидение в камеры СИЗО

Предполагается, что заключенные получат возможность заказывать просмотр различных образовательных и развлекательных программ, а также изучать иностранные языки
Александр ДЖУМАЕВ
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Федеральная служба исполнения наказаний планирует расширить перечень платных услуг в следственных изоляторах за счет каналов кабельного телевиденияФедеральная служба исполнения наказаний планирует расширить перечень платных услуг в следственных изоляторах за счет каналов кабельного телевиденияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует расширить перечень платных услуг в следственных изоляторах за счет каналов кабельного телевидения. Об этом заявил заместитель руководителя службы Валерий Бояринев.

По словам Бояринева, планируется дать заключенным возможность оформить дополнительную подписку на платные телеканалы в дополнение к 20 бесплатным. "Мы уже вышли с соответствующей инициативой внесения изменений в правила внутреннего распорядка для внедрения кабельного телевидения. Конечно же, с определенной цензурой", - цитирует ТАСС заместителя руководителя службы.

Отмечается, что настоящий момент данный проект реализуется в нескольких корпусах СИЗО Москвы. Говоря о переходе на цифровое телевещание, в настоящий момент реализуемом в РФ, Бояринев отметил, что ФСИН также участвует в этом переходе; в частности, 75% телевизоров в столичных СИЗО принимают цифровой сигнал.

В рамках улучшения условий содержания заключенных в СИЗО также ведется обустройство спортивных площадок в изоляторах по всей стране. В этой связи Бояринев отметил, что в СИЗО ведется работа по развитию спорта. "Это не только футбол, но и площадки для занятий тяжелой атлетикой, гиревым спортом, на турниках и брусьях. У нас уже спортивные городки в отдельных регионах созданы, очень красивые, и они уже используются", - добавил заместитель руководителя службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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