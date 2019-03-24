Депутат Госдумы прокомментировал заявление о России как об энергетической сверхдержаве

СЕГОДНЯ 13:06 2019-03-24T13:06:02+03:00

В Госдуме прокомментировали заявление главы Мирового энергетического совета о роли РФ на рынке энергоносителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление главы Мирового энергетического совета Кристофа Фрая о том, что Россия остается энергетической сверхдержавой.

В интервью телеканалу RT Ананских заявил, что полностью поддерживает слова Фрая, поскольку Россия владеет одними из крупнейших в мире запасов нефти и газа. При этом депутат подчеркнул, что страна будет оставаться одним из лидеров в международной энергетике в обозримом будущем.

"Мы активно разведываем новые месторождения, активно начинаем выходить на шельф. Нет сомнений в том, что Россия будет оставаться глобальным игроком на этом рынке", - добавил депутат.

Ранее сайт kp.ru сообщал о заявлении главы Мирового энергетического совета Кристофа Фрая, который назвал Россию энергетической сверхдержавой. В своем заявлении Фрай отметил, что статус РФ на рынке энергоносителей будет оставаться неизменным вне зависимости от его развития.

ИСТОЧНИК KP.RU