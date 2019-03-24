Жертвами циклона «Идай» в Мозамбике стали уже почти 450 человек

СЕГОДНЯ 14:10 2019-03-24T14:10:15+03:00

Почти 450 человек погибли в результате циклона «Идай» в Мозамбике Фото: REUTERS

В лагерях для пострадавших находятся около 110 тысяч человек

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В Мозамбике наводнения и оползни, вызванные на прошлой неделе тропическим циклоном «Идай», привели к жертвам 446 человек. Об этом сообщил министр земельных ресурсов, окружающей среды и сельского развития страны Селсу Коррейа.

Всего, как сообщает агентство Рейтер, циклон затронул 531 тыс. человек, около 110 тыс. из них находятся в лагерях для пострадавших.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Мозамбике циклон "Идай" унес жизни 66 человек. Из-за продолжительных дождей и наводнения там пострадали около 140 тыс. человек, разрушено 6 тыс. домов и более 100 тыс. гектаров сельхозугодий.

Кроме того, в Министерстве информационно-коммуникационных технологий Зимбабве сообщили, что жертвами тропического циклона «Идай» на востоке Зимбабве стали по меньшей мере 24 человека. Циклон также привел к паводкам, разрушены дома, мосты, размыты дороги, произошли перебои с подачей электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU