2019-03-24T15:45:06+03:00
Общество

В акции «Ночь театров» в Москве приняли участие более 13 тысяч человек

Акция прошла в рамках IV Московского культурного форума
Марина ВЕНЦОВА
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Более 13 тысяч человек приняли участие в акции "Ночь театров" в столицеБолее 13 тысяч человек приняли участие в акции "Ночь театров" в столицеФото: Алиса ТИТКО
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В столице в ночь с 23 на 24 марта прошла акция «Ночь театров». Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в ней приняли участие более 13 тысяч человек.

«Ночь театров" посетили 13,5 тыс. человек. Вместе с "Манежем" в акции приняли участие 78 площадок. Театральная ночь прошла в рамках Московского культурного форума, который еще идет сегодня и завтра. Приходите, там интересно", - написал он в «Твиттере».

Всего, по словам московского градоначальника, на IV Московском культурном форуме, который проходит в столице, за два дня побывали более 22 тысяч человек.

Московский культурный форум 2019 проходит в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) «Манеж» с 22 по 25 марта. Это уже четвертое по счету подобное мероприятие. В рамках данного форума прошла акции «Ночь театров 2019». Как ранее писал сайт kp.ru, в этом году гостей готовились принять более 60 площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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