Матч Казахстан - Россия: Меркель сыграет против россиян
Принявший гражданство Казахстана немецкий футболист с русскими корнями Александр Меркель, ныне играющий в чемпионате Голландии, появится в стартовом составе сборной Казахстана на игру отборочного турнира ЧЕ-2020. В свое время он играл в составе "Милана".
Наши сегодня играют в городе Нурсултане свой второй поединок отбора на Евро-2020. И хозяева встречи огласили состав на эту игру:
Дмитрий Непогодов (В) - Абзал Бейсебеков, Елдос Ахметов, Сергей Малый, Юрий Логвиненко, Гафуржан Суюмбаев - Исламбек Куат (К), Юрий Перцух, Александр Меркель - Бактиер Зайнутдинов, Роман Муртазаев.
В запасе у сборной Казахстана: Стас Покатилов (В), Игорь Шацкий (В) - Нуралы Алип, Дмитрий Шомко - Серикжан Мужиков, Георгий Жуков, Максим Федин - Оралхан Омиртаев, Бауыржан Турысбек, Еркебулан Сейдахмет.
Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Казахстан - Россия. Встреча стартует в 17:00 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU