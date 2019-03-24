В Новой Зеландии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

СЕГОДНЯ 16:34 2019-03-24T16:34:51+03:00

Два человека погибли в Новой Зеландии при крушении легкомоторного самолета. Фото: YouTube

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Легкомоторный самолет Diamond DA42 Twin Star потерпел крушение на севере Новой Зеландии, погибли два летчика-инструктора. Воздушное судно разбилось на возвышенности недалеко от города Таупо.

Самолет, как отмечает издание The New Zealand Herald, пропал с радаров минувшей ночью. В связи с неблагоприятными погодными условиями, добраться к предполагаемому месту его крушения удалось только в воскресенье. В настоящее время устанавливаются причины инцидента.

Круизный лайнер Viking Sky, как ранее писал kp.ru, следовавший из северного норвежского города Тромсе в Ставангер, терпит бедствие у западного побережья страны. Судно уже двигалось по направлению к берегу, когда у него заглохли двигатели. Пассажиров эвакуировали с помощью пяти вертолетов, поскольку из-за сильного шторма вывезти людей по воде шлюпками невозможно.

24 марта эвакуация пассажиров с круизного лайнера Viking Sky завершена. В настоящее время, как заявила компания-оператор Viking Ocean Cruises, судно своим ходом идет в норвежский порт Мольде.

ИСТОЧНИК KP.RU