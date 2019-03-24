В ЕС опровергли информацию об антикоррупционном расследовании против Порошенко

СЕГОДНЯ 16:46 2019-03-24T16:46:38+03:00

О том, что в Европе президента Украины заподозрили в коррупции, ранее сообщила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко

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В воскресенье, 24 марта, в ЕС опровергли ранее появившуюся информацию о том, что Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) начало антикоррупционное расследование в отношении президента Украины Петра Порошенко.

«Нет никаких расследований, связанных с президентом Украины. В случае возникновения любой информации, которая может представлять интерес для расследования, OLAF оценит ее в контексте наших обычных процедур», - цитирует заявление представительства Евросоюза на Украине местное издание «Европейская правда».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 23 марта, кандидат в президенты незалежной Юлия Тимошенко заявила, что OLAF и британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) начали антикоррупционные расследования против Порошенко. Как отметила лидер партии «Батькивщина», данные расследования стали следствием «многолетней коррупции, которая осуществлялась президентом Украины и его ближайшими соратниками».

ИСТОЧНИК KP.RU