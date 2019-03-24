Напавший на министра иностранных дел Финляндии оказался ультраправым активистом

СЕГОДНЯ 16:52 2019-03-24T16:52:38+03:00

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В финском городе Вантаа, на базаре, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент, ультраправый активист попытался напасть на главу внешнеполитического ведомства страны Тимо Сойни. Нападавший был одет в куртку с символикой движения "Солдаты Одина", которые выступают за ужесточение миграционной политики государства.

Сам министр, как передает ТАСС, рассказал, что злоумышленник попытался ударить его, но благодаря действиям охраны, это удалось предотвратить.

Глава МИД после случившегося инцидента смог в обычном режиме продолжить встречи с избирателями. О дальнейшей судьбе радикала на данный момент информация не поступала.

Ранее сайт kp.ru писал, что полиция безопасности Supo считает, что в Финляндии остается достаточно много лиц, которые работают на службы иностранной разведки.

ИСТОЧНИК KP.RU