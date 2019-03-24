2019-03-24T17:02:43+03:00
Политика

Путин может провести отдельную встречу с британскими бизнесменами на ПМЭФ-2019

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, предприниматели сами обратились к президенту РФ с таким предложением
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019), который пройдет с 6 по 8 июня этого года, глава нашего государства Владимир Путин может провести отдельную встречу с британскими бизнесменами.

По словам представителя Кремля, предприниматели сами обратились к российскому лидеру с таким предложением. «Они выступили сами с инициативой в рамках Петербургского экономического форума провести отдельную секцию - встречу Путина с представителями британского бизнеса. И это очень важно», - сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 20 марта, Путин провел встречу с представителями британского бизнеса. В частности, в ходе состоявшейся беседы президент РФ предложил предпринимателям поучаствовать в реализации нацпроектов, а также пригласил их на ПМЭФ-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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