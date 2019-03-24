В парламенте Франции заявили о заинтересованности Парижа в тесных отношениях с Москвой

СЕГОДНЯ 17:25 2019-03-24T17:25:19+03:00

При этом, как считает сопредседатель «Франко-российского диалога» Тьерри Мариани, Пятой республике необходимо «сохранять уровень отношений» с США

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В воскресенье, 24 марта, почетный член парламента Франции Тьерри Мариани рассказал журналистам о недавнем визите делегации французских политиков, которую он возглавлял, в Крым.

При этом он заметил, что Париж заинтересован в том, чтобы поддерживать тесные отношения с Москвой. «В сфере международных отношений у Франции существуют общие интересы с РФ. И в наших интересах сблизиться с Россией, в то же время сохраняя свой уровень отношений с США», - сказал Мариани в эфире радиостанции France Inter.

Однако, как подчеркнул политик, в настоящее время Пятая республика оказалась втянутой «в спираль оппозиционных действий, направленных против России». Между тем, по его мнению, Франции и Евросоюзу необходимо «прекратить необдуманно следовать путем, указанным им США». Как считает парламентарий, Европе следует «занимать позицию между двумя блоками, не примыкая ни к одному из них».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Тьерри Мариани возглавлял делегацию французских политиков, которые ранее в марте приезжали в РФ на торжества по случаю пятилетия Крымской весны. Причем Мариани уже бывал на российском полуострове в 2015-м и 2016 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU