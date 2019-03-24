Вучич назвал визит Путина в Белград значительнейшим событием

СЕГОДНЯ 18:10 2019-03-24T18:10:43+03:00

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В воскресенье, 24 марта, президент Сербии Александр Вучич провел встречу с главой Россотрудничества Элеонорой Митрофановой. В частности, в ходе этих переговоров политик заявил, что визит российского лидера Владимира Путина в Белград, который состоялся 17 января, был одним из самых значительных событий в отношениях между двумя нашими странами.

«Визит президента Владимира Путина в январе был одним из самых значительных событий для отношений России и Сербии, а его результаты являются далекоидущими как на политическом, так и на экономическом уровне», - приводит слова Вучича его официальный сайт.

Также сербский лидер поблагодарил Россию за финансирование внутреннего убранства храма святого Саввы в Белграде. При этом он заметил, что Сербия также направила средства на восстановление церкви, уточнив, что речь идет о 10 миллионах евро.

В свою очередь Митрофанова обратила внимание на то, что «духовные связи народов являются основой для развития отношений на всех уровнях».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 января, президент РФ Владимир Путин прибыл в Белград с официальным визитом. В тот день глава нашего государства провел переговоры со своим сербским коллегой, в ходе которых политики обсудили дальнейшее развитие российско-сербских отношений и обменялись мнениями по актуальным региональным вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU