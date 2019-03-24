Аэропорт Лондона был частично эвакуирован из-за пожарной сигнализации
В лондонском аэропорту Лутон из нескольких терминалов была проведена эвакуация пассажиров и персонала из-за сработавшей пожарной сигнализацией.
«В связи с активацией пожарной сигнализации части терминала эвакуированы в качестве меры предосторожности, - говорится в сообщении, опубликованном в «Твиттере» аэропорта. - Причина, по которой сработала сигнализация, <...> выясняется".
В настоящее время, в аэропорту уточнили, что сигнал о пожаре был ложным. Пассажирам и персоналу разрешается возвращаться в терминалы.
Сильный пожар, как ранее писал сайт kp.ru, вспыхнул 23 марта в здании автосервиса, расположенном в деревне Байбаки городского округа Щелково Подмосковья. По предварительной информации, площадь возгорания составила более 200 квадратных метров. Пожарным, для того, чтобы полностью справиться с огнем, потребовалось более двух часов.
ИСТОЧНИК KP.RU