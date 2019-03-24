2019-03-24T19:29:01+03:00
Происшествия

Аэропорт Лондона был частично эвакуирован из-за пожарной сигнализации

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Аэропорт Лондона был частично эвакуирован из-за пожарной сигнализацииАэропорт Лондона был частично эвакуирован из-за пожарной сигнализацииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В лондонском аэропорту Лутон из нескольких терминалов была проведена эвакуация пассажиров и персонала из-за сработавшей пожарной сигнализацией.

«В связи с активацией пожарной сигнализации части терминала эвакуированы в качестве меры предосторожности, - говорится в сообщении, опубликованном в «Твиттере» аэропорта. - Причина, по которой сработала сигнализация, <...> выясняется".

В настоящее время, в аэропорту уточнили, что сигнал о пожаре был ложным. Пассажирам и персоналу разрешается возвращаться в терминалы.

Сильный пожар, как ранее писал сайт kp.ru, вспыхнул 23 марта в здании автосервиса, расположенном в деревне Байбаки городского округа Щелково Подмосковья. По предварительной информации, площадь возгорания составила более 200 квадратных метров. Пожарным, для того, чтобы полностью справиться с огнем, потребовалось более двух часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Названы ведущие нового сезона «Ледниковый период. Дети»
В Белграде сербские радикалы сожгли флаги НАТО и ЕС
Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим
Тереза Мэй проводит экстренное совещание министров на фоне кризиса по Brexit
Круизный лайнер Viking Sky прибыл в норвежский порт Молде
Шесть человек погибли в аварии с автобусом в Индии
Дзюба, алга! Россия разгромила Казахстан 4:0, наш капитан забил с паса Черышева
В США оценили эффективность российского Су-35С
Вучич назвал визит Путина в Белград значительнейшим событием
Трамп подпишет признание суверенитета Тель-Авива над Голанами 25 марта, утверждает МИД Израиля
Матч Казахстан - Россия: Черышев забил два гола в ворота казахов
Гражданин России погиб при взрыве гранаты в Киеве
Президент Казахстана Токаев присутствует на матче национальной сборной с Россией
В парламенте Франции заявили о заинтересованности Парижа в тесных отношениях с Москвой
Путин может провести отдельную встречу с британскими бизнесменами на ПМЭФ-2019
Напавший на министра иностранных дел Финляндии оказался ультраправым активистом
В ЕС опровергли информацию об антикоррупционном расследовании против Порошенко
Матч Казахстан - Россия: у россиян нашлась замена Головину в стартовом составе
В Новой Зеландии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека
Спасательные работы завершились на пароме Viking Sky
Матч Казахстан - Россия: Меркель сыграет против россиян
Песков рассказал, как Путин готовится к публичным мероприятиям