2019-03-24T19:05:09+03:00
Происшествия

Шесть человек погибли в аварии с автобусом в Индии

В результате ДТП пострадали 45 пассажиров
Марина ВЕНЦОВА
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Шесть человек погибли, 45 пострадали в ДТП в Индии. Фото с https://twitter.com/ANIШесть человек погибли, 45 пострадали в ДТП в Индии. Фото с https://twitter.com/ANI
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Авария с участием пассажирского автобуса произошла в индийском округе Пагхар в северном штате Махараштра. В результате ДТП погибли шесть человек, еще 45 пострадали.

Другие подробности произошедшего на данный момент неизвестны, пишет агентство ANI.

Ранее сайт kp.ru писал, что в районе Беязыт в старой части Стамбула пассажирский автобус врезался в пешеходов. В результате аварии пострадали три человека.

Водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством, врезался в пять машин, а затем в остановку, где стояли люди. Пострадавшие в аварии были доставлены в ближайшую больницу. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, что ДТП с участием легкового автомобиля произошло также в Кутузовском тоннеле Москвы. В столичном ГИБДД сообщили, что в результате аварии один человек погиб, еще один получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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