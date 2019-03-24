Шесть человек погибли в аварии с автобусом в Индии
Авария с участием пассажирского автобуса произошла в индийском округе Пагхар в северном штате Махараштра. В результате ДТП погибли шесть человек, еще 45 пострадали.
Другие подробности произошедшего на данный момент неизвестны, пишет агентство ANI.
Ранее сайт kp.ru писал, что в районе Беязыт в старой части Стамбула пассажирский автобус врезался в пешеходов. В результате аварии пострадали три человека.
Водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством, врезался в пять машин, а затем в остановку, где стояли люди. Пострадавшие в аварии были доставлены в ближайшую больницу. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Напомним, что ДТП с участием легкового автомобиля произошло также в Кутузовском тоннеле Москвы. В столичном ГИБДД сообщили, что в результате аварии один человек погиб, еще один получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU