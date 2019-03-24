Тереза Мэй проводит экстренное совещание министров на фоне кризиса по Brexit

СЕГОДНЯ 19:28 2019-03-24T19:28:10+03:00

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Премьер-министр страны Тереза Мэй, на фоне обострившегося кризиса в правительстве страны, проводит в своей загородной резиденции Чекерс экстренное совещание министров.

Встреча проходит в закрытом режиме. В ней принимают участие «несколько министров и членов консервативной партии», как передают РИА Новости. В частности, речь идет о руководителе аппарата премьера Дэвиде Лидингтоне, министре по делам Brexit Стивене Баркли, министре по делам окружающей среды Майкле Гоуве, а также высокопоставленных представителях консервативной партии.

23 марта в Лондоне, как писал сайт kp.ru, прошел массовый митинг по Brexit. В акции приняли участие сотни тысяч человек, в том числе мэр столицы Садик Хан, лидер партии «Либеральные демократы» Винс Кейбл и первый министр Шотландии Никола Стержден.

Протестующие от центральной улицы Лондона Парк-Лейн дошли до парламента, где развернули плакаты с требованием дать гражданам Великобритании еще раз высказаться по вопросу Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU