В Совете Федерации прокомментировали заявление НАТО о бомбардировках Югославии

СЕГОДНЯ 20:47 2019-03-24T20:47:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Совете Федерации прокомментировали заявление НАТО о «необходимости и легитимности» бомбардировок Югославии. Как заметил глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов, альянс «де-факто совершал преступные действия» и теперь «стыдливо маскируют это словесной шелухой».

По словам сенатора, страны, участвовавшие в бомбардировках 1999 года, «подорвали основополагающие принципы не только устава ООН, но и всей конструкции, которая возникла после Хельсинкских соглашений 1975 года». «Без санкции Совета Безопасности ООН они не имели на это право. Ничто их не может оправдать», - сказал Климов в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, НАТО до сих пор считает бомбардировки Югославии в 1999 году «необходимыми и легитимными». Как ранее заверили в альянсе, операция «Союзная сила» нужна была для того, чтобы «остановить гуманитарную катастрофу».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698981" frameborder="0"></iframe> НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми».

ИСТОЧНИК KP.RU