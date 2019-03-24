2019-03-24T20:47:31+03:00
Политика

В Совете Федерации прокомментировали заявление НАТО о бомбардировках Югославии

Как заметил сенатор Андрей Климов, альянс «де-факто совершал преступные действия» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Здание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЗдание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В Совете Федерации прокомментировали заявление НАТО о «необходимости и легитимности» бомбардировок Югославии. Как заметил глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов, альянс «де-факто совершал преступные действия» и теперь «стыдливо маскируют это словесной шелухой».

По словам сенатора, страны, участвовавшие в бомбардировках 1999 года, «подорвали основополагающие принципы не только устава ООН, но и всей конструкции, которая возникла после Хельсинкских соглашений 1975 года». «Без санкции Совета Безопасности ООН они не имели на это право. Ничто их не может оправдать», - сказал Климов в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, НАТО до сих пор считает бомбардировки Югославии в 1999 году «необходимыми и легитимными». Как ранее заверили в альянсе, операция «Союзная сила» нужна была для того, чтобы «остановить гуманитарную катастрофу».

НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми».

ИСТОЧНИК KP.RU

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