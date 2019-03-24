2019-03-24T21:51:48+03:00
Спорт

Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам

Российский спортсмен уступил лишь норвежцу Йоханнесу Клебо
Дарья ИВАШКИНА
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Россиянин Александр БольшуновРоссиянин Александр БольшуновФото: REUTERS
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В воскресенье, 24 марта, в канадском Квебеке завершился заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам.

В результате победу в мужском общем зачете одержал норвежец Йоханнес Клебо, набрав 1717 очков. Второе место занял россиянин Александр Большунов (1617 очков), а третье - еще один норвежский спортсмен Шур Рете (974 очка).

Кстати, тренер российского лыжника Юрий Бородавко считает, что второе место в общем зачете Кубка мира является большим прогрессом. По его мнению, у Большунова «все впереди». «Серебряная медаль в общем зачете Кубка мира - это большой прогресс. Александр показал хорошую стабильность. <…> Обидно, что не получилось выиграть зачет, я думаю, у Александра все впереди», - сказал наставник спортсмена ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Большунова уже давно называют «серебряным Большуновым». Дело в том, что на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане лыжник завоевал три серебра, а на чемпионате мира, который прошел в феврале 2019 года в австрийском Зефельде, - еще четыре серебряные награды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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